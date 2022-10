Olivia Wilde su Don’t Worry Darling: “La stampa mette le donne una contro l’altra”

In una recente intervista per Elle, Olivia Wilde è tornata a parlare con parole molto forti del polverone mediatico che si è scatenato attorno a Don’t Worry Darling.

Si è parlato molto, ad esempio, del difficile rapporto tra la regista del film e Florence Pugh, un aspetto che ha aperto gli occhi di Wilde:

Wilde ha poi definito Florence Pugh così “generosa sul set, rende tutti attorno a lei migliori“, e ha poi aggiunto:

Ho trovato sconvolgente leggere così tante falsità spacciate per dati di fatto. Florence ha detto una cosa molto intelligente, ovvero che non avevamo acconsentito a finire in un reality show. […] È come se il pubblico pensasse che solo perché stai realizzando qualcosa da vendere, allora automaticamente devi accettare che la tua vita venga fatta a brandelli da un branco di lupi. No, non fa parte del mestiere, non è mai stato così.