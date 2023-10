Ieri è approdato in streaming su Disney Plus Once Upon a Studio, un cortometraggio animato originale Walt Disney Animation Studios realizzato a margine delle celebrazioni per i 100 anni della major (GUARDA IL TEASER TRAILER).

Vi abbiamo già raccontato che, se guardate Once Upon a Studio in lingua originale, quella che potete sentire durante l’apparizione del Genio di Aladdin è la vera voce di Robin Williams proveniente dalle registrazioni dei fuori scena della performance del tempo dell’amatissimo comedian scomparso nel 2014 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Chiaramente, moltissime voci originali dei tanti personaggi Disney che compaiono nel corto sono tornate a doppiarli (ma c’è anche chi ha dovuto dare il cambio a chi, come Robin Williams, non c’è più).

Qua sotto trovate l’elenco completo del voice cast:

Baymax – Scott Adsit

Flower – Stan Alexander

Michael “Goob” Yagoobian – Stephen J Anderson

Paperino – Tony Anselmo

Sisu – Awkwafina

Nick Wilde – Jason Bateman

Trusty – Bill Baucom

Tamburino – Peter Behn // Ian R’Mante

Anna – Kristen Bell

Ariel – Jodi Benson

Beast – Robby Benson

Mr. Toad – Eric Blore

Antonio – Ravi Cabot-Conyers

Pinocchio – Griffin Campbell

Ursula – Pat Carroll

Moana – Auli’i Carvalho

Baloo – Jim Cummings

Winnie the Pooh – Jim Cummings // Sterling Holloway

Asha – Ariana DeBose

Topolino – Chris Diamantopulos

Peter Pan – Bobby Driscoll // Lee Slobotkin

Il Grillo Parlante – Cliff Edwards

Little John – Richard Epcar

Pippo – Bill Farmer

Pluto – Bill Farmer

Flora – Verna Felton

Prince Charming – Keith Ferguson

Hans – Santino Fontana

Olaf – Josh Gad

Judy Hopps – Ginnifer Goodwin

Jim Hawkins – Joseph Gordon-Levitt

Kristoff – Jonathan Groff

Rafiki – Robert Guillaume

Cenerentola – Jennifer Hale

Scuttle – Jess Harrell

Lo Stregatto – Sterling Holloway

Kaa – Sterling Holloway

Quasimodo – Tom HUlce

Scar – Jeremy Irons

Dodger – Billy Joel

Maui – Dwayne Johnson

Cogsworth – Bob Joles

Stromboli – Charles Judels

Pocahontas – Judy Kuhn

Timon – Nathan Lane

Flounder – Luke Lowe

Merryweather – Barbara Buddy

Jaq – James MacDonald

Gus – James MacDonald

Elsa – Idinia Menzel

Eeyore – Jim Meskimen

Merlino – Jim Meskimen

Iago – Piotr Michael

Rapunzel – Mandy Moore

Donald Duck – Clarence Nash

Bernard – Bob Newhart

Belle – Paige O’Hara

Flash – Raymond S Persi

Ralph Spaccatutto – John C. Reilly

Mowgli – Phoenix Reisser

Minnie – Kaitlyn Robrock

Tiana – Anika Noni Rose

Mulan – Lea Salonga

Stitch – Chris Sanders

Vanellope – Sara Silverman

Cuzco – David Spade

Biancaneve – Natalie Babbitt Taylor

Brontolo – Josh Robert Thompson

Raya – Kelly Marie Tran

Il cappellaio matto – Alan Tudyk

Rhino – Mark Walton

Aladdin – Scott Weinger

Abu – Frank Welker

Joanna – Frank Welker

Gaston – Richard White

Carl – Harland Williams

Il Genio – Robin Williams

Ade – James Woods

Robin Hood – Daniel Wolfe

Louis – Michael-Leon Wooley

Paperone – Alan Young

In Once Upon a Studio, gli amatissimi personaggi dei Walt Disney Animation Studios si ritrovano in una divertente ed emozionante reunion, per realizzare una spettacolare foto di gruppo in occasione del 100° anniversario Disney. Con 543 personaggi da oltre 85 lungometraggi e corti Disney, Once Upon a Studio accoglie eroi e antagonisti, principi e principesse, aiutanti e stregoni – in un nuovo stile che unisce animazione tradizionale e computer grafica – per celebrare 10 decenni di storytelling, talento e successi tecnologici.

Once Upon a Studio è scritto e diretto da Dan Abraham e Trent Correy e prodotto da Yvett Merino e Bradford Simonsen.

BadTaste è anche su TikTok!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate