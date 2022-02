Dopo settimane di aggiornamenti continui sul cast, le riprese di, la nuova pellicola diretta dacon protagonistasono ufficialmente partite. Insieme all’annuncio dell’avvio della lavorazione dell’attesissimo film, la, lo studio che si occupa della produzione del kolossal, ha diffuso anche un first look fotografico dinei panni dello scienziato J. Robert Oppenheimer.

Ma non è tutto. In aggiunta all’immagine, che trovate più in basso, sono anche arrivati quelli che si suppongono essere gli ultimi ingressi nel cast del lungometraggio. Si tratta di Kenneth Branagh, già apparso in Dunkirk e Tenet, Michael Angarano, Alden Ehrenreich e David Krumholtz. Si vanno ad aggiungere a una squadra composta da nomi importantissimi come Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid and Matthew Modine e dal protagonista Cillian Murphy.

Che troviamo ritratto nella foto qua sotto nei panni dello scienziato, con tanto di immancabile sigaretta (Oppenheimer era un accanito fumatore e venne colpito da cancro alla gola):

Le riprese sono partite in New Mexico.

Il nuovo film di Christopher Nolan è prodotto dalla Universal e arriverà nei cinema il 21 luglio del 2023. Le riprese dovrebbero avere un budget – ancora non confermato – che dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di dollari.

Presto ritroveremo Cillian Murphy nella sesta stagione di Peaky Blinders, argomento affrontato dallo stesso attore nel corso di una recente intervista (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate del nuovo, già attesissimo film di Christopher Nolan, dell’importante cast chiamato a raccolta dal filmmaker e di questo first look di Cillian Murphy in Oppenheimer fornito dalla Universal? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

Fonte: The Hollywood Reporter, Variety