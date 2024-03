In un’intervista video con Josh Horowitz, Cillian Murphy ha commentato la sua scena preferita di Oppenheimer, raccontando un aneddoto sulle sue riprese. Si tratta di quella del lungo e intenso faccia a faccia col giudice interpretato da Jason Clarke in un interrogatorio dell’udienza per la sicurezza.

Abbiamo girato la sequenza nelle ultime due settimane di riprese. Alla grande resa dei conti, in particolare, abbiamo dedicato mezza giornata circa. Abbiamo girato l’intera udienza in ordine cronologico, alla fine del film, cosa abbastanza rara. Tutti erano dunque abbastanza caldi, molto stanchi ma anche molto concentrati. Mi sembrava di essere a teatro: una compagnia d’attori in una location terribilmente piccola, tutti schiacciati in una stanza. Ma ci siamo impegnati e abbiamo girato queste splendide scene, Jason Clarke è un attore meraviglioso, mi ha dato molto. Nel frangente in cui ho addosso tutto le luci che escono dalla finestra, Chris [Nolan] gli ha detto qualcosa prima del ciak e, poi mentre la giravamo, la macchina da presa si muoveva verso il basso e ho pensato che Jason stesse per darmi un pugno, era così esageratamente aggressivo. Stavamo improvvisando: è stato terrificante, ma eccellente. Questa è la ripresa che è finita nel film.

Ricordiamo che recentemente anche Nolan, in un’intervista con Deadline, ha commentato la sequenza dell’udienza: in quest’articolo le sue parole.

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Cillian Murphy su Oppenheimer? Lasciate un commento!

