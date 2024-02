Oppenheimer segna la nuova collaborazione tra Christopher Nolan e Cillian Murphy, iniziata ai tempi di Batman Begins, nel lontano 2005. In un’intervista con Deadline, il regista ha ricordato il suo “colpo di fulmine” per l’attore (qui le sue parole), che, come è noto, si era inizialmente proposto per il ruolo del crociato di Gotham, salvo poi ottenere quello dello Spaventapasseri. Il motivo era che al tempo non aveva il “giusto fisico“, rivela Nolan. Per poter ottenere il ruolo del protagonista in Oppenheimer, per Murphy è stata dunque fondamentale l’esperienza nella serie Peaky Blinders:

È stato interessante guardare Peaky Blinders anni dopo e vederti interpretare Tommy Shelby. Di qualsiasi cosa si stia parlando, tu l’avevi capito. È un personaggio iconico con una presenza imponente, che entra nella stanza e tutto tace, e diventa il padrone di quello spazio. Come fa Batman, o un personaggio iconico di questo tipo. C’è una fisicità estremamente sicura e forte in ogni cosa che fa, in ogni gesto.

Stavo parlando con uno della troupe [di Oppenheimer], Nathan Crowley, che ha lavorato come designer per i film di Batman. Mi dice che aveva visto Peaky Blinders. Io non l’avevo visto. E aggiunge: “Cillian ha messo su tutti questi chili per la parte. È grosso“. L’ho guardato e ho pensato: “Non è così, non è così“. Voglio dire, forse ha messo su un po’ di massa, forse sta solo invecchiando e diventando più rotondo. Ma non è quello che ho visto. Ho pensato: “No, fisicamente è lo stesso ragazzo, ma sta usando il suo dono, il suo strumento, per proiettare la sua presenza scenica in un modo che non avevo mai visto prima”. Non so come tu ci riesca. Probabilmente è qualcosa di cui non ti piace essere troppo consapevole, ma quello che ti ho visto fare, quello che Tommy mi ha mostrato, quello che ho visto, è stata la capacità di trascendere la tua fisicità, il tuo corpo, e di lavorare al di là di questo e far sì che le persone vedano questo personaggio in un modo diverso. Questo è il dono dei grandi attori. E non so come funziona, ma l’ho visto.