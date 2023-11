Durante una recente intervista con Comicbook, David Dastmalchian ha parlato di Oppenheimer e della sua nuova collaborazione con Christopher Nolan dopo aver interpretato un ruolo nei film del Cavaliere oscuro.

Per l’attore è stato un onore lavorare con il regista:

C’è molto di cui non ho potuto parlare, spero di poterlo fare per il resto della mia vita. L’esperienza mi ha cambiato la vita, ritrovare il regista che mi ha dato il mio primo grande ruolo, che ha realizzato i film a cui ripenso costantemente e che mi hanno cambiato la vita da spettatore, è fonte di così grande ispirazione. È stato bellissimo ritrovarsi in sua presenza. È un vero autore, un genio e un grande leader. Credo che abbia estratto una cosa da me che non sapevo di avere. È un ruolo piccolo, ma sono fiero di aver fatto qualcosa che forse è diverso dal solito.