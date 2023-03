Oscar 2023: Angela Bassett non applaude per la vittoria di Jamie Lee Curtis, le reazioni su twitter

Everything Everywhere All at Once

Agli Oscar 2023, una delle categorie dove la concorrenza era sicuramente più agguerrita, era quella della Miglior attrice non protagonista che vedeva in gara Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu. Alla fine, a trionfare, è stata Jamie Lee Curtis che, come la collega Stephanie Hsu, era in corsa agli Oscar 2023 con Everything Everywhere all at Once nonostante in molti avessero pronosticato che sarebbe stata proprio Angela Bassett a vincere regalando peraltro la prima statuetta in una delle categorie principali a un film dei Marvel Studios.

Nel momento in cui è stata annunciata la vincitrice, sia Angela Bassett che Kerry Condon hanno avuto una reazione decisamente molto fredda, ma se la seconda ha comunque applaudito Jamie Lee Curtis, mentre la prima no.

Qua sotto potete vedere un estratto relativo proprio al momento dell’annuncio e alle reazioni:

Il video del New York Post qua sopra propone già qualche reazione apparsa su Twitter. Sul social network c’è chi pensa che la reazione di Angela Bassett sia stata tutt’altro che all’insegna del fair play, ma anche chi afferma che si è trattato dell’ennesima volta in cui un’attrice bianca è stata premiata a sfavore di una nera o persona di colore in genere (anche se due attori sui quattro premiati nel corso della kermesse, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan, sono asiatici).

Qua soto potete leggere qualche tweet:

I haven't seen either movie. Angela Bassett is one of my favorite actors. However, I did not like her reaction to not winning. It made her look unprofessional and sour. I was disappointed by her not winning, but more disappointed by her reaction. — YveLucia (@YveLucia7) March 13, 2023

you’re telling me that corny ass Performance from Jaime lee curtis was better than this piece of Art Angela Bassett delivered?pic.twitter.com/lgykpGMKg7 — ST☆R BOY (@Dr7gns) March 13, 2023

Me stealing the oscar to give it to Angela Bassett #oscars pic.twitter.com/KfkLUJo0h9 — ♈︎ (@bvbhive) March 13, 2023

Jaime Lee Curtis????? Over Angela Bassett and Stephanie Hsu??? #Oscars pic.twitter.com/yp7odMPJ77 — wine mom yor forger🍷 (@autumnvelvets) March 13, 2023

Regardless of who you think should’ve won, it was poor on Angela Bassett’s part to just sit there miserably when Jamie won and not be happy for her. Had Angela won, Jamie would’ve been clapping for her. She knew very well her reaction was being played on live television — Gretchen’s Arrows 🔥💯 (@KRamelmeier) March 13, 2023

Angela Bassett should’ve won #Oscars I’m glad she didn’t fake a reaction to entertain idiots telling us how a Black woman should handle Hollywood once again throwing awards at White women. I like Jamie Lee Curtis but she didn’t outperform Angela Basset or Stephanie Hsu #Oscar2023 https://t.co/yeDtYNDmbA — Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) March 13, 2023

Cosa ne pensate del mancato applauso di Angela Bassett nel momento in cui la statuetta per la Migliore attrice non protagonista è stata vinta da Jamie Lee Curtis agli Oscar 2023? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!