Oscar 2023: chi vincerà secondo i nostri lettori

Chi vincerà gli Oscar 2023? Sarà davvero Everything Everywhere All At Once come pronosticano in molti, oppure ci sarà un colpo di scena e la statuetta come miglior film andrà a Niente di nuovo sul fronte occidentale o perfino Top Gun: Maverick?

A poche ore dalla Notte degli Oscar 2023, che seguiremo in diretta streaming a partire dalle 23:00 circa sul nostro canale Twitch, vi proponiamo le ultime statistiche su chi vincerà secondo i pronostici dei nostri lettori. Se già non li avete fatti, avete tempo fino alle 2 del mattino per compilarli anche voi: basta andare qui, domani comunicheremo quali lettori hanno indovinato più categorie.

Quest’anno sembra che la convinzione che EEAAO otterrà l’Oscar al miglior film: al momento circa il 68% dei partecipanti ritiene che si aggiudicherà la statuetta. Testa a testa tra i Daniels e Steven Spielberg, invece, per l’Oscar al miglior regista. Vittoria schiacciante, per i nostri lettori, di Brendan Fraser per quanto riguarda l’Oscar come migliore attore (oltre il 70%), stessa percentuale per Ke Huy Quan come migliore attore non protagonista. Secondo il 56% dei partecipanti, Cate Blanchett sarà premiata come migliore attrice, mentre il 43% ritiene che Angela Bassett sarà premiata come migliore attrice non protagonista.

