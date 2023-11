Secondo quanto riporta Puck News, l’Academy sarebbe pronta a celebrare il 2023 cinematografico con un grande numero musicale d’apertura dedicato a Barbie durante la 96 esima edizione degli Oscar. Si tratterebbe di un grande medley musicale con le canzoni del film, e verosimilmente riferimenti anche agli altri successi usciti nel corso dell’anno.

L’unico ostacolo a tutto ciò, e soprattutto alle dimensioni del numero musicale, sarebbero i portafogli di Warner Bros. Discovery. Solitamente, gli studios collaborano nelle spese per le esecuzioni dal vivo durante gli Oscar, ma è possibile che David Zaslav non intenda sborsare denaro in un momento storico in cui l’azienda è sotto pressione per pagare l’enorme debito dovuto alla fusione tra WarnerMedia e Discovery (oltretutto, quest’anno il titolo WBD in borsa è sostanzialmente dimezzato il suo valore).

Fonti interne all’Academy affermano che non sia stata ancora presa alcuna decisione, ed è chiaro che se Barbie dovesse ricevere delle nomination agli Oscar (cosa assai probabile) Zaslav potrebbe essere più incentivato a investire, ma il CEO di Warner Bros. Discovery non è propriamente noto per avere un approccio “Hollywoodiano” alle cose, quindi per il momento possiamo solo sognare di vedere sullo schermo della tv una medley con Ryan Gosling, Dua Lipa e Billie Eilish…

Gli Oscar si terranno il 10 marzo, a condurre la serata Jimmy Kimmel.

Trovate tutte le informazioni sugli Oscar nella nostra scheda.

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate