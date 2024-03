Chi vincerà gli Oscar 2024? Sarà davvero Oppenheimer a ottenere la maggior parte dei premi? Ci saranno sorprese sul fronte degli Oscar alle migliori interpretazioni? Io Capitano ha qualche possibilità di battere La zona d’interesse per il premio al miglior film internazionale?

A poche ore dalla Notte degli Oscar 2024, che seguiremo in diretta streaming a partire dalle 23:00 circa sul nostro canale Twitch e YouTube, vi proponiamo le ultime statistiche su chi vincerà secondo i pronostici dei nostri lettori. Se già non li avete fatti, avete tempo fino a mezzanotte per compilarli anche voi: basta andare qui, domani comunicheremo quali lettori hanno indovinato più categorie.

Quest’anno sembra che la convinzione che Oppenheimer otterrà l’Oscar al miglior film: al momento circa il 76% dei partecipanti ritiene che si aggiudicherà la statuetta, così come il 76% ritiene che Christopher Nolan vincerà l’Oscar come migliore regista.

Secondo l’82% dei partecipanti Cillian Murphy vincerà il premio come migliore attore, quasi l’80% ritiene che Robert Downey Jr. sarà premiato come miglior attore non protagonista, e il 60% pensa che Da’Vine Joy Randolph vincerà come migliore attrice non protagonista. Colpo di scena, il 57% dei partecipanti ritiene che sarà Emma Stone (e non Lily Gladstone) a vincere l’Oscar come migliore attrice.

Potete leggere tutte le statistiche aggiornate qui!

