Dopo il discorso di vittoria per la regia di Oppenheimer agli Oscar 2024, quando è giunto il momento di salire sul palco per il trionfo come Miglior film, Christopher Nolan ha lasciato la parola ai due produttori Emma Thomas e Charles Roven, suoi storici collaboratori.

“Credo che tutte le persone che lavorano nel cinema sognino un momento come questo” ha commentato Thomas brandendo la statuetta. “Da così tanto sogno questo momento, mi sembrava così improbabile che potesse mai accadere“.

Ha poi dato il merito del trionfo a Christopher Nolan, “il motivo per cui questo film si è rivelato ciò che è stato“, ringraziandolo per la sua “genialità“.

Ha poi ribadito quanto già detto da Emma Stone durante la serata, ovvero che “la cosa fantastica del nostro lavoro è la collaborazione, il gioco di squadra. La nostra squadra è stata incredibile per questo film, perciò grazie a tutti loro“.

Durante il suo discorso, poi, Roven ha lodato sia Nolan che Thomas, con cui collabora da un ventennio, definendo questi vent’anni “una delle più incredibili esperienze mai vissute“.

Ha poi aggiunto: “Sono dei collaboratori strepitosi, realizzare film con loro è emozionante“.



Trovate tutte le informazioni sugli Oscar 2024 in questa pagina.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Oscar 2024: link utili

Classifiche consigliate