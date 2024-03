Gaffe davvero tragicomica quella comparsa sul Televideo Rai la notte scorsa, quando un aggiornamento dell’ultima ora (1:35 del mattino) annunciava la vittoria de La Zona d’Interesse dell’Oscar come miglior film internazionale e la sconfitta, quindi, di Io capitano di Matteo Garrone.

Fin qui tutto bene, se non che la trama del film di Garrone (premiato a Venezia per la migliore regia) viene così descritta:

Il film di Garrone, ispirato alla vita del capitano Schettino e al disastro della Costa Concordia, aveva suscitato grande interesse e aspettative.

Per chi non lo sapesse no, Io Capitano non parla della Costa Concordia ma del viaggio di due adolescenti dal Senegal fino all’Italia.

Televideo ha aggiornato la schermata poco prima delle otto di questa mattina, ma l’errore è rimasto nella versione solo testo.

Ricordiamo che la cerimonia degli Oscar è stata trasmessa, quest’anno, su Rai 1: in molti hanno lamentato che la tv di stato non abbia permesso al pubblico di scegliere di ascoltare la diretta con l’audio originale, imponendo la traduzione simultanea su tutti i canali audio.

Trovate tutte le informazioni sugli Oscar in questa pagina.

