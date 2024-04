Il consiglio di amministrazione dell’Academy ha approvato una serie di modifiche al regolamento degli Oscar e della relativa campagna premi che entreranno in vigore già nella stagione attuale, in vista della 97 esima Notte degli Oscar che si terrà il 2 marzo 2025.

Il calendario degli Oscar 2025

15 agosto 2024: prima deadline di consegna dei nominativi per miglior corto animato, miglior documentario, miglior corto documentario, miglior corto live action

12 settembre 2024: prima deadline di consegna per le categorie principali, miglior film, miglior film d’animazione

2 ottobre 2024: prima deadline di consegna per miglior film internazionale

10 ottobre 2024: deadline finale di consegna dei nominativi per miglior corto animato, miglior corto documentario, miglior corto live action

17 ottobre 2024: deadline finale di consegna dei nominativi per miglior documentario

1 novembre 2024: deadline di consegna per miglior colonna sonora e miglior canzone originale

14 novembre 2024: deadline finale per le categorie principali, miglior film, miglior film d’animazione

17 novembre 2024: Governors Awards

9 dicembre 2024: apertura votazioni preliminari per le shortlist

13 dicembre 2024: chiusura votazioni preliminari per le shortlist

17 dicembre 2024: annuncio Oscars Shortlists

8 gennaio 2025: apertura votazioni per le nomination

11 gennaio 2025: proiezioni speciali per le categorie trucco e parrucco, suono ed effetti visivi

12 gennaio 2025: chiusura votazioni per le nomination

17 gennaio 2025: annuncio nomination

10 febbraio 2025: Oscars Luncheon

11 febbraio 2025: apertura votazioni finali

18 febbraio 2025: chiusura votazioni finali

18 febbraio 2025: Scientific and Technical Awards

2 marzo 2025: Notte degli Oscar

Il calendario dei premi delle guild annunciati finora

7 gennaio 2025: Cinema Audio Society Awards nomination (CAS Awards)

8 gennaio 2025: Screen Actors Guild Awards nomination (SAG Awards)

10 gennaio 2025: American Film Institute Awards (AFI Awards)

13 gennaio 2025: Producers Guild of America Awards nomination (PGA Awards)

8 febbraio 2025: Directors Guild of America Awards premiazione (DGA Awards)

8 febbraio 2025: Producers Guild of America Awards premiazione (PGA Awards)

16 febbraio 2025: BAFTA film awards premiazione

22 febbraio 2025: Independent Spirit Awards premiazione

22 febbraio 2025: Cinema Audio Society Awards premiazione (CAS Awards)

23 gennaio 2025: Screen Actors Guild Awards premiazione (SAG Awards)

Le novità del regolamento degli Oscar

La prima modifica è relativa alla categoria della miglior colonna sonora: ora si possono segnalare fino a 3 persone che hanno contribuito alle musiche di un film, e ciascuno di loro riceverà la statuetta se il film dovesse vincere (in passato dovevano essere proposti come “gruppo”: Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross ricevettero una sola statuetta per le musiche di Soul). Inoltre la shortlist finale per questa categoria è stata ampliata da 15 a 20 titoli.

La seconda modifica è fondamentale, ed è l’entrata in vigore dei requisiti di distribuzione cinematografica perché un film venga preso in considerazione per la corsa all’Oscar come miglior film: ora è necessario che una pellicola esca al cinema per almeno una settimana in uno dei sei mercati nordamericani principali, seguita entro un mese e mezzo da una settimana di distribuzione in 10 dei 50 mercati nordamericani più importanti. I drive-in non saranno più considerati validi. Inoltre, entra in vigore anche l’Academy Representation and Inclusion Standards Entry (RAISE): ogni film dovrà compilare il modello e soddisfare almeno due dei quattro standard richiesti.

Nelle categorie delle sceneggiature, sarà necessario sottoporre all’Academy lo script definitivo utilizzato durante le riprese: sarà l’unica versione accettata d’ora in poi.

Sfuma il sogno di C’è ancora domani agli Oscar?

Apportate delle modifiche anche al regolamento della categoria animazione e film internazionale. I film proposti nella categoria del miglior film internazionale potranno essere presi in considerazione anche nella categoria miglior film d’animazione, se soddisferanno i requisiti (era capitato con Flee, candidato come film d’animazione, documentario e film internazionale nel 2022).

È stato definito poi il calendario di uscita dei titoli che puntano alla selezione come miglior film internazionale: devono essere usciti al cinema per almeno una settimana nel paese d’origine tra il 1 novembre 2023 e il 30 settembre 2024, e non prima e non dopo quelle date. Questo sembra far sfumare il sogno di C’è ancora domani, che è uscito al cinema il 26 ottobre 2023. Noi di BadTaste.it avevamo parlato con il distributore del film che ci aveva detto di puntare alla selezione per l’Oscar, cercheremo di capire come si muoverà ora.

