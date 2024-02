L’Academy ha annunciato la creazione di una nuova categoria agli Oscar, che verrà introdotta a partire dalla 98 esima edizione degli Academy Awards, ovvero per i film in uscita al cinema nel 2025: si tratta del premio per il migliore direttore del casting.

È la prima volta che viene creata una nuova categoria dal 2001, quando venne introdotto il premio per il miglior film d’animazione. Attualmente la branca dell’Academy che rappresenta i direttori del casting, nata nel 2013, comprende 160 membri. Si parlava dell’introduzione di quest’Oscar fin dalla fine degli anni novanta, assieme all’Oscar per i migliori stunt, che rimane ancora un sogno per i membri di questa categoria.

“I direttori casting hanno un ruolo fondamentale nel cinema, e con l’evolversi dell’Academy siamo fieri di aggiungere il casting alle discipline che riconosciamo e celebriamo,” hanno annunciato Bill Kramer e Janet Yang, rispettivamente CEO e Presidente dell’Academy. “Ci congratuliamo con la branca dei direttori del casting per questo entusiasmante traguardo e per il loro impegno e diligenza lungo tutto questo processo”.

Le regole ufficiali per essere selezionati e votati per il premio verranno annunciati ad aprile del 2025, quando verrà pubblicato il regolamento della 98 esima edizione degli Oscar, che si terrà nella primavera del 2026.

Vi ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar andrà in onda nella notte del 10 marzo: potete votare i vostri pronostici qui.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo. Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

Seguiteci su TikTok!

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate