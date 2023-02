Paddington 3: Ben Wishaw non ha aggiornamenti sul film

Nonostante l’annuncio dell’anno scorso, è ancora in certo il destino di Paddington 3, la cui lavorazione non è ancora cominciata.

In un’intervista con Collider la voce dell’orsetto, Ben Wishaw, ha spiegato di non avere molti aggiornamenti:

Non ho letto la sceneggiatura e non so neanche quando dovremmo girarlo. Non lo so, avremmo dovuto già cominciare, ma non sono sicuro. Non se n’è più parlato come succede con altri progetti. Magari significa che ci stanno lavorando ancora, o forse che non si farà affatto. Non è chiaro.