È passato un anno da quando è stato annunciato Paddington in Perù, il terzo film della saga che verrà diretto da Dougal Wilson. All’epoca si parlò di riprese nel 2023, e oggi è arrivata la conferma di quando inizieranno: il prossimo 24 luglio.

Il regista dei primi due film, Paul King (che sta lavorando a Wonka), rimarrà coinvolto come produttore e così ha commentato l’annuncio delle riprese: “dopo 10 anni di lavoro sui film di Paddington, mi sento follemente protettivo nei confronti di questo orsetto, sono felicissimo che Dougal tenga la sua zampina mentre si metterà in viaggio per la sua terza avventura. I lavori di Dougal sono davvero straordinari: divertenti, splendidi, commoventi, pieni di immaginazione e davvero originali. Zia Lucy una volta ci ha chiesto di prenderci cura di questo orsacchiotto, e so che Dougal lo farà”.

Della trama non sappiamo nulla, se non che Paddington è nato in Perù, e quindi questo viaggio potrebbe essere un ritorno alle origini.

Alla produzione vi saranno nuovamente Studiocanal e Heyday di David Heyman.

