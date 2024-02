Paranormal Activity, uscito nel 2007, ha dato il via a ben sei sequel, l’ultimo dei quali uscito nel 2021. Proprio quest’ultimo, a causa del Coronavirus, non ha potuto essere proposto in sala, ma solo in streaming su Paramount+, impattando così sul futuro del franchise.

William Eubank, regista di Paranormal Activity: Parente Prossimo, parlando con ComicBook ha ammesso che non ci sono novità per quello che riguarda nuovi sequel:

Non c’è stata nessuna discussione con me, ma ho amato fare quel film. Ed è stato bellissimo lavorare con Chris Landon, che ha creato l’universo dal primo film, è stato il mio produttore/sceneggiatore in quella occasione. È stato davvero divertente per me entrare in quel mondo, mi piace fare cose diverse. È stato così divertente lavorare con le piccole telecamere e cercare di raccontare una storia diversa, che piaccia o meno alle persone appassionate di paranormale.

Eubank aggiunge poi che per alcuni fan gli ultimi film, compreso il suo, sono stati forse troppo sperimentali:

Credo che per alcuni fan del paranormale, fosse troppo differente, c’è un demone diverso e così via. Non ho voce in capitolo nella gestione di quel mondo, ma ho adorato ogni secondo passato al suon interno. Ho amato costruire quei set e quelle chiese folli, e quindi non so. Non si sa mai cosa potrebbe accadere, ma sono davvero orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in quel contesto. E, come regista, cerco sempre di fare cose diverse, cosa che spero di poter continuare a fare.

Ricordiamo anche che l’idea di staccare la spina al franchise era venuta a Jason Blum dopo l’uscita dell’ultimo capitolo nel 2021; pellicola che Blum aveva considerato “orribile”. Ve ne avevamo parlato in questo articolo.

