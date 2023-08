Sono passati ormai otto anni dall’uscita nelle sale dell’ultimo film dedicato ai Peanuts, ovvero Snoopy & Friends.

In occasione dell’uscita su AppleTv+ di un nuovo speciale, One-of-a-Kind Marcie (GUARDA IL TRAILER), Craig Schulz ha concesso un’intervista a ScreenRant dove ha parlato della possibilità che venga realizzato un nuovo lungometraggio. Il produttore, nonché figlio di Charles, creatore del fumetto originale, ha rivelato:

Niente è fuori discussione, esploriamo sempre idee e cose diverse in questa serie in co-viewing che abbiamo fatto, che hanno toccato [temi come] l’ambiente, l’amore per gli insegnanti, la festa della mamma e il modo in cui interagisce con un numero sufficiente di persone. Tutti questi argomenti sono molto divertenti e, come sapete, l’universo dei Peanuts è infinito. Ci sono così tanti grandi personaggi con cui lavorare, così tanti grandi temi con cui lavorare che esploriamo tutto, e non so se un film sia fuori discussione. Mi piacerebbe vedere un ritorno, ma incrociate le dita, vedremo.

Ecco intanto la sinossi di One-of-a-Kind Marcie, disponibile su AppleTv+ dal 18 agosto scorso:

One-of-a-Kind Marcie ha come protagonista Marcie, introversa che ama la solitudine ma si diverte anche ad aiutare i suoi amici. Mentre si allenano per il campionato di golf della scuola, Marcie accompagna Peppermint Patty come suo caddie, offrendo consigli ponderati e deliberati per aiutarla a vincere. Nel frattempo, dopo aver trovato soluzioni brillanti ai problemi dei suoi compagni di classe, dagli ingorghi nei corridoi alla penuria di pizze all’ora di pranzo, Marcie viene inaspettatamente eletta capoclasse… un ruolo che non avrebbe mai voluto. Spinta improvvisamente sotto i riflettori, Marcie fatica a far fronte alle aspettative del suo nuovo lavoro e si allontana dagli occhi dei compagni. All’inizio del campionato di golf, Marcie è ancora nascosta e Peppermint Patty è costretta a giocare con Charlie Brown come caddie. Ma dopo alcuni saggi consigli e un viaggio di introspezione, Marcie si rende conto che può ancora fare la differenza per i suoi amici e per la scuola: dovrà solo contrastare le aspettative degli altri e farlo a modo suo.