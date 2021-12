Chi legge le pagine di BadTaste.it dovrebbe già sapere la risposta (spoiler:), eppure è una domanda che in moltissimi si pongono. Chi scrive in questi ultimi giorni se l’è sentita fare diverse volte, rimanendo piuttosto spiazzato. Ma per quale motivo c’è una tale disinformazione a riguardo?

Una decina di giorni fa l’ANSA ha pubblicato alcune indiscrezioni circa le misure che il governo stava valutando per affrontare la nuova ondata di Coronavirus che ha investito il nostro paese e l’Europa tutta, e tra queste ipotesi ha citato anche quella di chiedere di esibire un test negativo all’ingresso di cinema, teatri, discoteche e luoghi di socialità al chiuso, questo nonostante si fosse vaccinati. La notizia è stata ripresa da tutti i giornali nel giro di pochissimo. Noi di BadTaste.it abbiamo cercato di risalire alla fonte originale, ma non l’abbiamo trovata: le indiscrezioni, infatti, a quel punto facevano menzione soltanto delle discoteche (sulle quali poi vi è stata effettivamente una stretta). Era comunque troppo tardi, e il risultato è che per giorni si è parlato di questa possibilità, tanto che l’AGIS domenica scorsa ha diramato un comunicato indirizzato al presidente del consiglio Mario Draghi per scongiurare l’ipotesi.

Giovedì 23 dicembre, dopo che la cabina di regia si è riunita, sono state emanate le nuove misure, che per i cinema sono le seguenti:

Viene confermato l’accesso alle strutture cinematografiche solo per le persone dotate di Super Green Pass

Viene introdotto l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 (il cui prezzo dovrebbe essere calmierato) per tutta la permanenza al chiuso, e quindi in tutti gli ambienti del cinema

Viene vietato il consumo di cibi e bevande, al chiuso, presso le sale cinematografiche fino al 31 gennaio 2022

Ribadiamo: ad oggi, per andare al cinema NON serve il tampone



Gli incassi del giorno di Natale sono stati estremamente bassi rispetto alla media pre-pandemica, e questo nonostante l’enorme successo che sta avendo Spider-Man: No Way Home. L’offerta cinematografica non è forse abbastanza all’altezza, e non va sottovalutato l’impatto che sta avendo l’isolamento forzato dovuto al covid o a contatti avuti con persone malate di covid, e l’isolamento che molti italiani si stanno auto-imponendo per frenare il contagio. Ma a nostro avviso un impatto lo sta avendo anche la confusione generata dalle voci della settimana scorsa, amplificate senza una accurata verifica da parte dei mezzi di informazione.

Il cinema, con le misure varate la settimana scorsa dal governo, è un posto ancora più sicuro, e durante le festività continua a essere una delle attività ricreative più piacevoli (ricordando di indossare sempre la mascherina). Vi ricordiamo i principali film attualmente in sala e quelli in uscita nei prossimi giorni:

Vi ricordiamo che noi di BadTaste abbiamo lanciato un’iniziativa importante all’interno del circuito di Arcadia Cinema, di cui siamo media partner, volta a premiare chi acquista un biglietto del cinema con un abbonamento omaggio a BadTaste+. Prima di ogni spettacolo nei cinema Arcadia di Melzo, Bellinzago, Erbusco e Stezzano viene proiettato uno spot con un QR code inquadrando il quale si riceve un abbonamento omaggio di un mese alla versione Plus del nostro sito.