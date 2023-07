Paramount+ ha diffuso in rete il le prime immagini e un poster di Pet Sematary: Bloodlines, prequel di Cimitero Vivente, tratto dall’opera letteraria di Stephen King.

L’opera, ambientata nel 1969, segue un giovane Jud Crandall che sogna di lasciarsi alle spalle la sua città natale, ma che presto scoprirà sinistri segreti sepolti al suo interno ritrovandosi costretto ad affrontare un’oscura storia familiare che lo terrà per sempre legato alla città.

Lindsey Beer ha diretto il progetto che sarà disponibile in streaming dal 6 ottobre.

Potete vedere tutto il materiale qua sotto:

Nel cast troviamo Jackson White (Tell Me Lies), Forrest Goodluck (The Revenant), Jack Mulhern (Mare of Easttown), Henry Thomas (The Fall of the House of Usher), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs), Isabella Star LaBlanc (True Detective: Night Country), Pam Grier e David Duchovny.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

