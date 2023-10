È uscito il 6 ottobre su Paramount+ Pet Sematary: Bloodlines, il prequel del romanzo scritto da Stephen King. Proprio lo scrittore aveva dato la sua benedizione al progetto, come vi avevamo raccontato in questo articolo.

E ora la regista e co-sceneggiatrice Lindsey Anderson Beer ha risposto a sua volta ai complimenti di King. Parlando con Screen Rant ha detto:

Non ho avuto alcuna comunicazione diretta con lui. Abbiamo avuto dei controlli nei punti centrali, per esempio ha autorizzato la sceneggiatura finale e ci ha dato il via libera dicendo che gli piaceva. Ovviamente non avrei mai voluto girare nulla che lui non approvasse. Ma è sempre un’avventura dalla sceneggiatura al film finito, quindi è stato molto gratificante sapere che lo ha amato tanto quanto lo amiamo noi; è come suo figlio. Quindi sono felice che lui pensi che abbiamo fatto un bel lavoro.