In occasione della riunione con gli azionisti di ieri sera, durante la quale è stato svelato il primo trailer di Obi-Wan , la Disney ha mostrato un video contenente i progetti del 2022 tra cui Pinocchio

Le primi due immagini del nuovo film Disney di Peter Pan ci mostrano Alexander Molony nei panni del protagonista e Jude Law in quelli di Capitan Uncino. Anche in questo caso, il progetto arriverà su Disney+.

L’anno scorso, ricordiamo, era apparsa in rete un’immagine con un primo sguardo alla Wendy di Ever Anderson:

Il film, diretto da David Lowery, regista di Il drago invisibile e Storia di un fantasma, hacome protagonisti Alexander Molon ed Ever Anderson nelle vesti di Peter e Wendy: accanto a loro troviamo Jim Gaffigan (American Life, Lo scandalo Kennedy) nel ruolo di Spugna, noto braccio destro di Capitan Uncino, interpretato da Jude Law. Yara Shahidi èCampanellino, mentre Molly Parker (House of Cards) e Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) sono i signori Darling; Joshua Pickering è John, mentre Jacobi Jupe è Michael. Alyssa Wapanatâhk, infine, interpreta Giglio Tigrato.

