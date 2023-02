Peyton Reed parla della “spina dorsale” dei film di Ant-Man

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante un’intervista con CB, il regista Peyton Reed ha parlato dei temi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dalla settimana prossima nei cinema italiani.

Il regista ha parlato nello specifico del cuore dei film di Ant-Man:

Il rapporto tra Scott e Cassie rappresenta la spina dorsale di questo film. Ovviamente lui è un Avenger, ma il suo più grande obiettivo nella vita è essere un buon padre per sua figlia. Gli eventi di Endgame ci hanno dato questo dono, un salto temporale di cinque anni, perciò lui cerca di trovare del tempo con sua figlia visto che ha perso cinque anni con lei. Prima che se ne sia accorto, è passato dal parlare con una bambina al fare i conti con una giovane donna. Ha 18 anni adesso e ha le sue idee sulla giustizia e su cosa significhi essere degli eroi, perciò può risultare anche critica nei confronti di suo padre. Sono state delle dinamiche belle da gestire.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

