Nelle ultime settimane Aaron Taylor-Johnson è tornato prepotentemente alla ribalta come papabile erede di Daniel Craig nei panni di 007 e, nel mentre, l’attore ha ricevuto anche l’endorsement di un altro celeberrimo protagonista della saga, Pierce Brosnan.

Nel suo intervento come ospite al The Ray D’Arcy Show di RTE Radio 1, Pierce Brosnan, che con Aaron Taylor-Johnson ha lavorato al film dal titolo Gli ostacoli del cuore (The Greatest) uscito nel 2009, dice:

Penso che abbia le capacità, il talento e il carisma per interpretare Bond, lo credo davvero. Abbiamo girato insieme Gli ostacoli del cuore ed era bravissimo. Ho letto la notizia sul fatto che potrebbe essere lui a interpretare James Bond e, nel caso si concretizzasse, gli farei un cenno di approvazione.

FONTE: via Variety

