Pinocchio: un team di esperti di VFX commenta la discutibile resa degli effetti del film

Tra i motivi dello scarso apprezzamento del Pinocchio targato Disney uscito lo scorso settembre (LEGGI LA RECENSIONE), ci sono sicuramente i VFX, che hanno una resa decisamente discutibile. Tra le scene incriminate c’è quella sul finale, ambientata nel bel mezzo dell’oceano, dove le immagini stanno a metà tra il fotorealistico e il cartoonesco. In un nuovo video di Corridor Crew, un team di esperti del settore ha commentato questo insoddisfacente risultato:

Ci chiediamo: “Perché avete realizzato un’acqua fotorealistica, ma allo stesso tempo non una fisica fotorealistica?” È così raro vedere qualcosa di simile, ad alto budget e realizzato frettolosamente allo stesso tempo… Gli artisti hanno un talento incredibile, ma la quantità di creatività che è stata impiegata [non è sufficiente], come se avessero avuto cinque minuti per concettualizzare l’inquadratura. È una cosa davvero complicata. Non è facile da fare… [L’inquadratura dell’acqua che si ritira] è fantastica, tranne per il fatto che l’acqua non bagna nulla. È come… la geometria delle onde dei videogiochi, soprattutto l’acqua che si infrange sulla cima della roccia e scompare. La fisica dell’acqua è davvero buona e il rendering è davvero buono, ma manca un dettaglio fondamentale del funzionamento dell’acqua nel film.