Nella saga dei Pirati dei Caraibi, Stellan Skarsgård interpreta Bill Turner, padre del personaggio di Orlando Bloom. In un’intervista con Business Insider, l’attore ha rivelato di non aver mai ricorso alla CGI per portare sullo schermo il suo personaggio…a differenza di tutti i suoi altri colleghi.

Ecco quanto dichiarato:

Ero l’unico sul set con delle vere protesi. Tutti gli altri su quella nave si sono presentati cinque minuti prima dell’inizio delle riprese, si sono fatti mettere dei puntini sul viso e hanno iniziato le riprese. Io ero lì da sei ore. Ma il fatto è che mi piace. Mi piace vedere gli artisti dipingere, se mi spiego.

Ricordiamo che da tempo la Disney è al lavoro sul sesto capitolo della saga: qui gli ultimi aggiornamenti.

Potete invece ritrovare invece Skarsgård nei panni di barone Harkonnen in Dune 2: trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Business Insider

