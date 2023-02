Pirati dei Caraibi 6: Orlando Bloom vorrebbe tornare a interpretare Will Turner

In una recente intervista con Parade per la promozione di Carnival Row, Orlando Bloom ha parlato della possibilità di tornare a interpretare Will Turner in Pirati dei Caraibi 6.

Tra i personaggi interpretati di cui vorrebbe tornare a vestire i panni, l’attore ha scelto proprio Will Turner:

Oddio, sono tornato a interpretare Legolas in Lo Hobbit, 10 anni dopo, ed è stato bellissimo, perciò direi Will [Turner in Pirati dei Caraibi], che è fantastico. Non mi dispiacerebbe vedere che aspetto avrebbe oggi, perché era un ragazzo così serio, ma dopo aver vagato sul fondo dell’oceano per tutto quel tempo, sarebbe interessante vederlo tornare in superficie e con quale aspetto.

Ricordiamo che al momento sono in sviluppo due film di Pirati dei Caraibi: uno che a detta del produttore sarà una “storia corale” e uno con Margot Robbie che sarà sviluppato in seguito.