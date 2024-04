Il volto del Tenente Gillette in Pirati dei Caraibi, Damian O’Hare, ha parlato con Screenrant della notizia secondo cui sarebbe in lavorazione un reboot della saga.

“Ho visto che stano parlando di un reboot della saga, che per me ha senso. Ce ne sono stati, quanti, cinque?” ha spiegato l’attore. “Io ero nel primo, poi si sono dimenticati di me nel secondo e nel terzo [ridacchia]. E poi a caso mi hanno detto che volevano riportare Gilette nel quarto film, perciò sono stato alle Hawaii per quattro mesi“.

Ha poi aggiunto:

È stato bellissimo rivedere Geoffrey Rush, è stato un sogno lavorare con lui, anche se erano rimasti solamente due o tre del primo film. Ovviamente è stato strepitoso. [Pirati dei Caraibi] è stato il mio secondo lavoro, avevo solamente fatto una serie tv e subito dopo sono finito a Hollywood a girare un film.

Sulla saga in generale ha spiegato:

Quando la gente ne parla, lo fa con tanto amore, perciò spero abbiano successo con qualunque cosa decidano di fare. Jerry [Bruckheimer] ha una mano al timone molto ferma, perciò qualunque cosa farà, sarà un successo. E poi voglio uno spin-off di Gilette. Perché no? Io ci sto!

