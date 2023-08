Zoe Saldaña ha già espresso in passato una certa amarezza per l’esperienza avuta sul set di Pirati dei Caraibi (qui ulteriori dettagli), e in una recente intervista con BBC è tornata a parlarne.

Ecco le sue parole.

Ho avuto davvero un’esperienza poco piacevole a causa della disorganizzazione all’epoca. Jerry Bruckheimer lo sa, ne abbiamo parlato. Credo che abbia letto da qualche parte del mio disagio e della mia delusione, e anni dopo mi ha chiesto scusa. La cosa gli ha fatto onore, devo ammetterlo.

Classifiche consigliate