Povere creature! ha una data di lancio in streaming su Disney+. Il film di Yorgos Lanthimos, vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia e candidato a 11 premi Oscar (secondo per numero di nomination dopo Oppenheimer), arriverà sulla piattaforma il 14 marzo, come si apprende dagli spot che circolano in tv in questi giorni.

Nel nostro paese la pellicola è arrivata al cinema il 25 gennaio, a ridosso dell’annuncio delle nomination agli Oscar, mentre uscirà in streaming pochi giorni dopo la cerimonia di premiazione. In questo arco di tempo (poco più di un mese e mezzo di finestra cinematografica) ha raccolto ben 8.5 milioni di euro, un risultato davvero importante per il nostro mercato. Ieri figurava ancora all’ottavo posto in classifica.

In tutto il mondo ha incassato oltre 100 milioni di dollari: è uno dei maggiori successi tra i 10 candidati all’Oscar come miglior film.

