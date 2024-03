La buona notizia è che, 14 anni dopo l’estensione a 10 nominati della categoria miglior film, quest’anno la rosa dei candidati è decisamente diversificata, includendo anche diversi successi al botteghino. Il maldestro tentativo, qualche anno fa, di proporre l’Oscar al “film popolare” aveva frainteso un principio fondamentale: alcuni dei migliori prodotti di Hollywood sono anche campioni d’incassi, ed è giusto che l’Academy ne riconosca i meriti al di là dei premi tecnici. In questi anni c’è stato un forte scollamento tra i gusti dell’Academy e quelli del pubblico, come quando Spider-Man: No Way Home (1.9 miliardi di dollari al box-office) non venne candidato come miglior film – una mancanza compensata poi dalla nomination ad Avatar: la via dell’acqua (2.3 miliardi di dollari) l’anno scorso.

Ma il problema è anche inverso: non c’è più una vera e propria Oscar season al box-office americano, e cioè i film che vengono candidati all’Oscar e che ricevono una distribuzione più ampia nelle settimane precedenti la cerimonia non ricevono il cosiddetto “Oscar bumb” al botteghino, chiudendo spesso con risultati deludenti o finendo direttamente in PVOD o streaming (quando non debuttano direttamente su piattaforma, come capita con i film Netflix).

Quanto hanno incassato i candidati all’Oscar come miglior film 2024

Ma i 10 film candidati all’Oscar quest’anno sono molto diversificati, e tutti tranne Maestro (uscito direttamente in streaming) hanno una loro storia da raccontare al botteghino. Ecco la classifica degli incassi americani e globali dei candidati come miglior film:

Barbie – $636,238,421 / $1,445,638,421

– $636,238,421 / $1,445,638,421 Oppenheimer – $329,203,395 / $957,775,395

– $329,203,395 / $957,775,395 Povere creature! – $33,840,640 / $105,045,025

– $33,840,640 / $105,045,025 Killers of the Flower Moon – $67,955,813 / $156,955,813

– $67,955,813 / $156,955,813 The Holdovers – lezioni di vita – $20,329,480 / $42,513,270

– $20,329,480 / $42,513,270 Anatomia di una caduta – $4,945,087 / $32,462,042

– $4,945,087 / $32,462,042 Past Lives – $11,331,983 / $28,980,123

– $11,331,983 / $28,980,123 La zona d’interesse – $8,002,942 / $24,031,039

– $8,002,942 / $24,031,039 American Fiction – $20,761,515 / $22,146,415

Tra tutti, spicca ovviamente il fenomeno cinematografico del 2023, ovvero il Barbenheimer, capace da solo di raccogliere 2.3 miliardi di dollari a livello globale (più o meno come Avatar: la via dell’acqua). C’è poi Povere creature!, che è riuscito a superare la soglia dei 100 milioni di dollari in tutto il mondo: un risultato inaspettato per il vincitore del Leone d’Oro, un film vietato ai minori decisamente esplicito. È forse il titolo che è riuscito a monetizzare meglio le nomination agli Oscar grazie alla distribuzione internazionale, dove ha raccolto due terzi degli incassi.

Incassi che Killers of the Flower Moon ha invece registrato nell’autunno del 2023: Apple ha infatti applicato una strategia distributiva cinematografica, per poi sfruttare il lancio in streaming in occasione delle nomination (non sappiamo se questo abbia pagato, Apple TV+ non diffonde dati di ascolto). Anche Universal ha applicato una strategia autunnale a The Holdovers – Lezioni di vita, per quella che è stata forse la mossa distributiva più criticata: probabilmente, infatti, il film di Alexander Payne avrebbe incassato molto di più a dicembre (non c’è pellicola più natalizia), quando invece era già disponibile in PVOD. In tutto il mondo, comunque, ha incassato 42 milioni di dollari.

NEON non è riuscita a capitalizzare più di tanto il successo di Anatomia di una caduta, che ha incassato poco meno di 5 milioni negli Stati Uniti. La palma d’oro è andata molto meglio all’estero, arrivando a 32 milioni di dollari in tutto il mondo. Per contro, Past Lives è uscito l’estate scorsa negli Stati Uniti (dove comunque ha incassato 11.3 milioni di dollari), approfittando invece delle nomination agli Oscar per il lancio internazionale. Stesso dicasi per La zona d’interesse, che ha sfruttato le nomination per il lancio internazionale (arrivando a 24 milioni in tutto il mondo). Amazon MGM ha fatto l’opposto con American Fiction: ha aspettato di essere più a ridosso degli Oscar per lanciare la pellicola direttamente in streaming su Prime Video fuori dagli Stati Uniti, ecco quindi che non ci sono dati significativi per gli incassi internazionali.

Vi ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar andrà in onda nella notte del 10 marzo: potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo. Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

