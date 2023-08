Anche se non si sa ancora nulla sul sequel di Prey, il regista Dan Trachtenberg ha detto di avere tante idee da sviluppare ei cui, però, non può assolutamente parlare (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In una situazione di totale mancanza d’informazioni, c’è anche chi spera che in Prey 2 possa comparire, magari con un cameo, il Dutch Schaefer di Arnold Schwarzenegger. A tal proposito, il filmmaker spiega con fare sibillino a Variety:

Non so come fare le cose, ma sto imparando come farle. Ho appreso che c’è stato un tentativo di avere Arnold in Predators (la pellicola di Nimrod Antal del 2010, ndr.). Tutto ciò che dirò è… c’è ancora tempo a disposizione per quei ragazzi. Sono ancora in giro e non sarebbe fantastico rivederli?