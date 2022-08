Prey: il regista promette un Predator feroce e primordiale nel prequel

Manca poco al debutto in streaming su Disney Plus, all’interno della sezione Star, di Prey, il prequel di Predator diretto da Dan Trachtenberg, già regista del riuscitissimo 10 Cloverfield Lane.

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, il film ha ricevuto un’accoglienza decisamente positiva al Comic-Con di San Diego (ECCO TUTTI I DETTAGLI) tanto che il regista ha dovuto anche commentare come e perché una pellicola così riuscita e, a quanto pare, di alto profilo sia stata destinata allo streaming e non al cinema da parte della Disney.

In un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa di Prey, il regista ha potuto spiegare quali erano le sue intenzioni per i toni del film e, soprattutto, cosa intendeva fare con l’iconico cacciatore alieno Predator:

È stato molto eccitante raccontare una storia ambientata 300 anni nel passato, ma è stata anche una sfida sviluppare una creatura che a tratti doveva apparire più antica, ma anche più avanzata. Volevo che come mai prima d’ora ci fosse questa palpabile impressione di avere a che fare con una creatura aliena che fosse più ferina, feroce, brutale, primordiale e meno armata. Per questo tutti gli avanzamenti tecnologici dovevano essere fatti attraverso le sue armi, il suo arsenale.

Poi aggiunge:

Volevamo cambiare più di quanto fosse stato fatto in precedenza in modo tale da regalare un nuovo approccio e delle nuove emozioni anche ai fan più sfegatati del franchise. Penso che abbiamo ottenuto il giusto bilanciamento delle varie parti. E poi abbiamo lavorato con un team incredibile per quel che riguarda gli effetti speciali, specie con l’armatura […] Non è mai limitato dalla fisica del film, sai che può sempre sembrare così come dovrebbe sembrare una creatura aliena.

La pellicola con in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo dal 5 agosto 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete Prey? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

