Anche se Prey è arrivato in streaming su Disney Plus quasi un anno fa, il regista Dan Trachtenberg è tornato a discutere della sua esperienza col prequel di Predator con Collider in vista della possibile nomination del film agli Emmy.

Alla testata ha raccontato di come, durante le prime proiezioni di Prey, alcuni “non fan” di Predator siano rimasti confusi dalla visione della pellicola:

Avevamo mostrato a qualche amico e parente alcune scene in cui chiedevamo loro: ‘Cosa pensi che sia il Predator…,’ e qualcuno diceva: ‘Penso che sia un vampiro,’ perché nella scena dell’orso pensavano che stesse bevendo il sangue dell’orso. Io rimasi spiazzato: ‘Cosa?’ Ma capisco, sai? Non posso dirti quante volte, nei primi periodi, considerato che le persone non sapevano cosa stavano vedendo, ci hanno chiesto: ‘Ma il sangue non è acido?’ Moltissime persone lo hanno detto e io rispondevo: ‘Oh, sbagliato…’ Capisco perché lo pensassero. È verde. E in qualche modo, per associazione, stai mescolando le cose, ma il film deve fare un lavoro migliore nello spiegare chiaramente la sua natura.

