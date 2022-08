Il regista di Prey avrebbe voluto tenere segreto che fosse un film di Predator fino all’ultimo

Manca sempre meno all’uscita di Prey, il nuovo prequel di Predator che sarà in streaming su Hulu negli Stati Uniti e su Star nel resto del mondo dal 5 agosto 2022.

Durante un’intervista con Screenrant, il regista Dan Trachtenberg ha parlato della genesi del progetto ammettendo che avrebbe voluto tenere segreto che si trattasse di un film di Predator per sorprendere il pubblico:

Il regista ha poi parlato del suo momento preferito della pellicola:

Senza offesa per Dakota e Taabe, ma il grido di battaglia di Amber in questo film è la mia parte preferita in assoluto. Avviene in un momento inaspettato, e credo sia la parte più emotivamente intensa della pellicola.