Presentato in Concorso all’ultimo Festival di Venezia, Priscilla (LEGGI LA RECENSIONE) racconta la dell’omonima moglie di Elvis Presley, focalizzandosi sulla sua difficile relazione con il celebre cantante. In un’intervista con Variety, il supervisore delle musiche Randall Poster ha commentato la scelta di inserire brani anacronistici nel film, come accade nell’incipit, ambientato della Germania Ovest del 1959 ma col sottofondo di Baby, I Love You dei Ramones, uscita nel 1980.

Ecco le sue parole:

Essere immediatamente fuori dal tempo è stato molto eccitante. Gran parte della musica che abbiamo scelto è nata dall’istinto di Sofia [Coppola, regista], e alcune canzoni erano particolarmente importanti per Priscilla stessa, che abbiamo imparato a conoscere dalla sua autobiografia o dalle conversazioni che Sofia ha avuto con lei.

Nella colonna sonora, non compare però nessun brano di Elvis, nonostante i tentativi di ottenerne i diritti: “Non sapevamo cosa sarebbe successo, la famiglia sostiene il film, ma ora c’è una società anonima che possiede questi diritti e sapevamo che sarebbe stato un po’ complicato“, spiega Poster.

Thomas Mars, leader della band Phoenix che ha composto la soundrack del film, aggiunge:

All’inizio ci aspettavamo di avere un po’ di musica di Elvis, ma non abbiamo ottenuto nulla. Alla fine penso che sia meglio, ma per un certo periodo è stato molto stressante. Jacob [Elordi, interprete di Elvis nel film] sembra incredibilmente convincente ed è molto bello, quindi è molto facile capire perché [Priscilla] lo stia facendo, ma [Elvis era] un così grande performer e musicista che senza la sua musica che portava un po’ di quel romanticismo al film, è stata una sfida. … È la loro eredità, il loro business. Quindi probabilmente sono molto protettivi.

In Italia Priscilla verrà distribuito da Vision, negli Usa è nelle sale dallo scorso 27 ottobre. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

