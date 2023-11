Presentato in Concorso all’ultimo Festival di Venezia, Priscilla (LEGGI LA RECENSIONE) è il biopic sull’omonima moglie di Elvis, basato sulla sua autobiografia. Prima ancora che l’opera fosse completata, il ritratto del celebre cantante che emergeva dalla sceneggiatura aveva destato le preoccupazioni della figlia Lisa Marie, che, in due e-mail ottenute in esclusiva da Variety, aveva chiesto alla regista Sofia Coppola di riconsiderare la sua visione del personaggio e di risparmiare alla sua famiglia l’imbarazzo pubblico.

In particolare, i suoi messaggi definivano la sceneggiatura “esageratamente vendicativa e sprezzante” e contenevano appelli alla cineasta affinché si astenesse dal mettere a dura prova il suo fragile rapporto con la madre Priscilla e di portare l’attenzione sui nipoti in vita di Elvis, che continuano a piangere la perdita di suo figlio, Benjamin Keough, morto nel 2020. Ecco le sue parole:

Mio padre appare solo come un predatore e un manipolatore. Come figlia, non leggo questo libro e non vedo nulla di mio padre in questo personaggio. Non leggo questo e vedo la prospettiva di mia madre su mio padre. Lo leggo e vedo la sua prospettiva esageratamente vendicativa e sprezzante e non capisco perché. Non capisco il bisogno di tentare di affossare mio padre sulla scia di un film così incredibile, usando la scusa che state cercando di raccontare la storia di mia madre, ma dalla vostra realtà molto oscura e sbiadita.

Sarò costretta a trovarmi in una posizione in cui dovrò dire apertamente e pubblicamente come la penso sul film e andare contro di te, mia madre e questo film.