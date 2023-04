Durante una recente intervista con El País per promuovere il suo nuovo libro Cinema Speculation, è stato chiesto a Quentin Tarantino quale sia la sua “scena di tensione preferita” all’interno della sua filmografia. Il leggendario regista risponde senza esitazioni:

Quella della fattoria all’inizio di Bastardi senza gloria con l’ufficiale nazista Hans Landa che parla con il proprietario della fattoria, che nasconde gli ebrei nella sua cantina… Non so come spiegarlo. Ho un talento per questo. Per me è facile creare quelle situazioni in cui i personaggi iniziano a parlare, le cose vanno al loro posto e c’è un climax. Si lancia una palla agli attori e loro la prendono.