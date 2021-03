È disponibile da ieri su, con accesso VIP, LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE ), il nuovo film d’animazione della Casa di Topolino. Se, negli Stati Uniti, la pellicola è arrivata contemporaneamente al cinema, per lo meno in quelli aperti con capacità ridotta, e in streaming su Disney+ con accesso VIP, in Italia è disponibile solo in questa seconda modalità.

Ma tanto per cominciare, cos’è l’accesso VIP?

Come viene spiegato dall’Help Center di Disney+:

Dal 5 marzo, con Accesso VIP puoi guardare Raya e l’Ultimo Drago prima che sia reso disponibile agli altri abbonati Disney+ senza costi aggiuntivi il 4 giugno 2021. Disney+ offrirà Accesso VIP a Raya e l’Ultimo Drago al prezzo di 21,99 € su disneyplus.com e con l’app Disney+ su piattaforme selezionate, tra cui Apple, Google e Amazon. L’offerta Accesso VIP sarà disponibile fino al 4 maggio 2021 alle 08:59 CET. Una volta ottenuto Accesso VIP a Raya e l’Ultimo Drago potrai guardarlo tutte le volte che vuoi su qualsiasi piattaforma in cui è disponibile Disney+. L’accesso a Raya e l’Ultimo Drago resterà disponibile per la durata del tuo abbonamento a Disney+. “

Insomma, come già accaduto a settembre con Mulan, chi lo vorrà potrà pre-acquistare con largo anticipo la pellicola che poi, fra qualche mese, sarà comunque disponibile nel catalogo della piattaforma.

Per festeggiare il debutto del cartoon, Daniel Dae Kim, il leggendario interprete di Jin-Soo Kwon in LOST, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un paio di foto che lo ritraggono insieme all’action figure del suo personaggio, Benja, il papà di Raya.

Potete vederle qua sotto:

Diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, il film è stato scritto da Qui Nguyen e Adele Lim. Paul Briggs e John Ripa fungono da co-registi.

La voce della protagonista è quella di Kelly Marie Tran.

“Raya e l’ultimo drago”, firmato Walt Disney Animation Studios, ci porta nel fantastico mondo di Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia. Quando le forze del male giunsero a minacciare il regno, i draghi si sacrificarono per salvare l’umanità. Oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate e spetta a Raya, guerriera solitaria, trovare l’ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo. Ma nel corso della sua ricerca Raya imparerà che non basta un drago per salvare il mondo: serviranno anche fiducia e collaborazione. Il film vede protagoniste Raya, giovane guerriera dall’acume affilato come la sua spada, e la magica, mitica Sisu, drago al femminile che spicca per autoironia. Tra i co-protagonisti troviamo Boun, smaliziato “imprenditore” di soli 10 anni, il formidabile gigante Tong e la baby-truffatrice Noi con la sua banda di Ongi.

