È oramai dal 2020 che non si hanno aggiornamenti ufficiali su Ready Player Two, sequel dell’acclamato Ready Player One di Steven Spielberg, uno dei film del regista con più effetti visivi che abbia mai realizzato.

Adattamento dell’omonimo romanzo – che però non ha ricevuto la stessa accoglienza positiva del primo capitolo – il sequel è confermato da anni, ma senza aggiornamenti ufficiali, almeno fino a un paio di giorni fa, quando Spielberg stesso, intervistato da Showbiz 411, ha confermato che figurerà come produttore e che il progetto è ancora in sviluppo:

Siamo ancora nella fase di esplorazione, stiamo cercando di capire come muoverci e quale sarà il prossimo passo.

