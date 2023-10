In un’intervista con The Direct, Oren Soffer, co-direttore della fotografia di The Creator (LEGGI LA RECENSIONE), ha svelato il contenuto di una scena quasi del tutto eliminata dal film. Nell’inizio della versione arrivata nelle sale, vediamo un flashback che mostra il protagonista (John David Washington) in un momento felice con la moglie Maya (Gemma Chan) prima che gli eventi precipitino.

Proprio questa parte è stata ampiamente ridotta, ecco perché:

E quando si guarda il film, improvvisamente ci si rende conto che vogliamo rimanere ancorati ai progressi dei personaggi in tempo reale e non andare per vie traverse che interrompono il flusso della storia. Quindi tutte le sequenze di flashback sono presenti nel film, ma sono state ridotte alla quantità minima di informazioni di cui abbiamo bisogno per capire le relazioni e la backstory, senza divagare troppo.

Abbiamo girato un bel po’ di materiale sul flashback che costruisce la relazione tra Maya e Joshua e che portava agli incidenti che innescano film e che completavano la loro backstory. E poi, se c’è una cosa che tutti sanno sul cinema, e in particolare sulla scrittura di una sceneggiatura con flashback, è che i flashback sono la prima cosa che viene tagliata perché spesso finiscono per rallentare la natura propulsiva della narrazione.

Soffer poi svela i dettagli di una scena in particolare che lo aveva colpito molto:

Una in particolare che mi è piaciuta molto è una scena in flashback che si svolge in un nightclub. L’abbiamo girata in un vero nightclub a Phuket, in Thailandia. Abbiamo portato un lighting designer da Bangkok e abbiamo costruito l’illuminazione di questo spazio da zero. Si trattava di una sequenza di luci interattive davvero molto bella. E sembrava fantastica. E ci sono frammenti di questa sequenza nel film, quindi fortunatamente sono molto felice che sia stata inserita nel film in modo tale da poter dire: “Oh, questo è il nightclub”. E mi è piaciuta molto la nostra illuminazione lì dentro.

Ma c’era un’intera sequenza estesa che si svolgeva in quel club e che abbiamo girato nell’arco di una giornata e che mi è piaciuta moltissimo. E inizialmente mi si è spezzato il cuore nel vedere quella scena, in gran parte tagliata dal film, [sensazione] rapidamente superata dalla comprensione della necessità di mantenere la storia in movimento. E alla fine, non credo che sia stato tagliato nulla. Non credo che nessuno rimpianga qualcosa che è stato tagliato, era tutto al servizio della creazione di una storia propulsiva. E tutto funziona meglio per il film.