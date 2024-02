Durante gli impegni stampa di Dune 2 (Dune – Parte Due), dove torna nei panni di Lady Jessica, Rebecca Ferguson ha raccontato, ospite al podcast di Josh Smith, di quando una star, di cui non rivela il nome, le urlò contro sul set di un film di cui non svela il titolo e di come si sia poi rifiutata di continuare a lavorare con questa persona.

In un segmento del suo intervento, Rebecca Ferguson dice:

Una volta fatto un film con una co-star che era completamente idiota. Questa persona era così insicura e arrabbiata perché non riusciva a portare a termine le sue scene. Io ero così vulnerabile e a disagio che mi urlò direttamente in faccia.

E poi aggiunge:

Piangevo letteralmente andandomene via dal set. Questa persona, di fronte a tutto il cast, mi ha guardato e detto “Ti definisci un’attrice? Devo davvero lavorare con questa? Ma che roba è?”. E io rimanevo lì, a pezzi. Sono cose che possono accadere, ma dato che questa persona era la numero uno nella lista delle chiamate del cast, non c’era alcuna rete di sicurezza per me. Nessuno mi sosteneva. Ricordo che il giorno dopo sono arrivata sul set e ho detto: “Fuori dal mio set”. È la prima volta che ho alzato la voce. Ricordo bene di quanto mi sentissi spaventata e così ho guardato questa persona e ho detto “Vattene al diavolo. Lavorerò con una pallina da tennis, non voglio più vederti”. I produttori dissero “Non puoi fare questo al numero uno del cast. Dobbiamo permettere a questa persona di stare sul set”. Allora ho detto “Comunque questa persona può girarsi e io posso recitare guardando il retro della sua testa”. E così ho fatto. Ero così spaventata. Posso riprovare quella sensazione anche adesso, mentre la racconto. Ma da quel momento in poi, non mi sono mai più ritrovata al punto in cui tornando a casa dal lavoro mi sono chiesta “Perché mi è capitata una roba del genere”.

Il misterioso o la misteriosa “idiota”

Rebecca Ferguson ha poi confermato che l’idiota in questione non era né Tom Cruise, con cui ha lavorato agli ultimi Mission: Impossibile, né Hugh Jackman, con cui ha recitato in The Greatest Showman.

Online la gente ha chiaramente cominciato a speculare circa l’identità di questa persona e, nonostante Rebecca Ferguson abbia scagionato Tom Cruise, nelle risposte al tweet di Josh Smith in cui c’è l’estratto video della chiacchierata focalizzata sulla questione, c’è comunque chi è convinto che il colpevole sia proprio l’interprete di Ethan Hunt. D’altronde, parliamo del protagonista del ben noto sfogo sul set italiano di Mission: Impossible. Eppure la cosa è alquanto improbabile considerati i tre Mission: Impossible girati insieme dai due.

Impensabile che possa essere Hugh Jackman. Oltre a essere stato scagionato dalla diretta interessata, ai tempi dell’arrivo nelle sale di The Greatest Showman, Rebecca Ferguson lo aveva definito come un “potpourri di delizia”.

Secondo molte persone su Twitter l’indiziato n1 sarebbe Hugh Grant, noto per il suo atteggiamento “scontroso” che, in realtà, pare più un modo di fare in stile “dico tutto quello che mi passa per la testa” come quando di recente ha dichiarato di aver detestato interpretare l’Umpa Lumpa di Wonka per via delle tecnologie impiegate per farlo apparire di dimensioni ridotte. Un ingaggio che ha accettato perché ha molti figli e, di conseguenza, ha bisogno di soldi (ECCO I DETTAGLI). I due sono apparsi insieme in Florence Foster Jenkins, ma una vecchia intervista dell’attrice svedese assolve, a quanto pare, il celebre attore inglese:

Rebecca Ferguson on working with Hugh Grant pic.twitter.com/sAZ9ElqWNv — Rebecca Ferguson web (@rfergusonweb) February 28, 2024

Fra le risposte al video di Josh Smith troviamo anche quella di The Rock che ha lavorato con Rebecca Ferguson al fallimentare Hercules del 2014. Le parole di Dwayne Johnson sono di totale sostegno alla collega:

Odio vedere questa cosa, ma amo vederla ribellarsi alle st*onzate. Rebecca è stata il mio angelo custode inviato dal cielo sul nostro set. Amo quella donna. Mi piacerebbe scoprire chi è che si è comportato così con lei.

Hate seeing this but love seeing her stand up to bullshit. Rebecca was my guardian angel sent from heaven on our set. I love that woman. I’d like to find out who did this. — Dwayne Johnson (@TheRock) February 28, 2024

Abbastanza improbabile che “l’idiota” in questione possa essere Jacob Tremblay, il cui personaggio viene ucciso brutalmente da quello di Rebecca Ferguson in Doctor Sleep. Se si trattava del “primo attore del call sheet” di certo non poteva essere l’allora dodicenne Tremblay che, oltretutto, aveva un ruolo secondario nella pellicola di Mike Flanagan. Assurdo anche solo ipotizzare che si tratti dell’altra star di Florence Foster Jenkins, la leggendaria Meryl Streep di cui Rebecca Ferguson tempo fa ha detto “Non ho mai incontrato qualcuno di così umile e dolce”.

C’è chi tira fuori il nome di Emily Blunt, star di punta di La ragazza del treno, ma anche qua arriva in nostro soccorso una vecchia intervista di Rebecca Ferguson che, parlando della collega dice:

Ho una cotta segreta per lei. Lei è la mia amante lesbica – solo che lei non lo sa ancora!

Rebecca Ferguson calls Emily Blunt her lesbian lady lover: “I have a secret crush on her. She’s my lesbian lady lover – she just doesn’t know about it yet!” pic.twitter.com/fxLP9gimN1 — best of emily blunt (@badpostblunt) February 28, 2024

A quanto pare, i principali indiziati sarebbero quindi Ewan McGregor, protagonista di Doctor Sleep, Michael Fassbender, protagonista di L’uomo di neve, e Jake Gyllenhaal, co-protagonista di Life.

Proprio quest’ultimo è stato recentemente al centro di presunti comportamenti sul set di un film (ECCO TUTTI I DETTAGLI) e data la natura di pellicola profondamente sci-fi di Life non risulta improbabile credere che si tratti del film in cui una pallina da tennis poteva davvero sostituire qualcuno sul set. A corroborare i sospetti su di lui, anche una vecchia intervista rilasciata al Guardian in cui sosteneva che “Mi sembra che oggigiorno chiunque pensi di poter diventare attore”. Una dichiarazione che sembra molto simile a quello che la star senza nome ha urlato in faccia a Rebecca Ferguson sul set.

