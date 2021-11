, che recentemente abbiamo ritrovato in Dune ( LEGGI LA RECENSIONE ) di Denis Villeneuve e che, il prossimo anno, vedremo anche nel nuovo Mission: Impossibile, ha lanciato una peculiare autocandidatura per il Wizarding World di Harry Potter attraverso il suo profilo Instagram

In vista della reunion per i 20 anni della saga recentemente annunciata dalla Warner, l’attrice svedese ha difatti reso manifesta la sua disponibilità ad apparire come centauro nella suddetta occasione, qualora la Warner Bros ne avesse bisogno.

La reunion di Harry Potter andrà in onda su HBO Max il primo gennaio del 2022 allo scoccare della mezzanotte (presumibilmente in Italia lo vedremo su Sky quando sarà già mattina, ndr.). Lo show, che verrà realizzato all’iconico Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, vedrà la partecipazione del trio originale d’interpreti – Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson – che verranno poi raggiunti da Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e del regista de La pietra filosofale (e La camera dei segreti) Christopher Columbus. A questo link potete trovare l’HUB celebrativo allestito dalla major.

Ecco, a seguire, il post originale di Rebecca Ferguson.

Appena sapremo con certezza i dettagli circa il dove vedere, in Italia, questo attesissimo appuntamento dedicato al ventennale sella saga cinematografica nata dai romanzi di JK Rowling ve lo faremo sapere.

Quanto attendete la reunion di Harry Potter e cosa ne pensate di una Rebecca Ferguson in versione centauro? Se siete abbonati a Disney+ potete dircelo nei commenti qua sotto!