Dal 22 dicembre, è disponibile su Netflix Figlia del fuoco, la prima parte di Rebel Moon (LEGGI LA RECENSIONE), mentre la seconda, dal titolo La sfregiatrice, arriverà il prossimo aprile. In un’intervista con CB, due membri del cast, Djimon Hounsou (Guardiani della Galassia) e Staz Nair (Game of Thrones) hanno parlato della loro esperienza sul set del kolossal di Zack Snyder, sottolineando come per loro sia stato come lavorare a un film unico.

Nair infatti dichiara che le due parti non sono state considerate una il sequel dell’altra, e Hounsou concorda, aggiungendo:

Per metà del tempo non sapevo nemmeno per [quale delle due parti] stessimo girando. Non sapevo nemmeno in che mondo fossimo, perché una parte di quel mondo era completamente estranea, che è l’ambiente in cui si svolge il film.

