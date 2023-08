Zack Snyder ha parlato con Screenrant di Rebel Moon, il kolossal sci-fi di Netflix che debutterà in streaming il prossimo 22 settembre sulla piattaforma.

Il regista ha parlato innanzitutto nei paragoni inevitabili con Star Wars:

Non credo si possa fare un film di fantascienza che non venga paragonato a Star Wars. Perciò accolgo con piacere e sono felice di discutere di quale sia o finirà per essere il suo posto nella cultura pop in relazione all’eredità di Star Wars. […] I fan sono cresciuti con i film, poi hanno avuto figli che si sono appassionati e che hanno avuto figli che a lavoro volta si sono appassionati al film.