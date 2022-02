Red, tutti i doppiatori italiani del film

La divisione nazionale della Disney ha diffuso il comunicato stampa relativo al voice cast di Red, il nuovo lungometraggio d’animazione Pixar Animation Studios diretto da Domee Shi che, lo ricordiamo, salterà l’uscita cinematografica a favore di una distribuzione esclusiva su Disney+ a partire dall’11 marzo.

Trovate tutti i dettagli sui doppiatori di Red qua sotto:

LE VOCI ITALIANE

DEL NUOVO FILM DISNEY E PIXAR

RED

IN STREAMING SU DISNEY+ DALL’11 MARZO

Il cast di voci include Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Marco Maccarini, Federico Russo, Gu Shen e Shi Yang Shi

Tra i camei presenti nel film quelli di Manuelito “Hell Raton”, BALTIMORA, Versailles, Karakaz e Moonryde che prestano le proprie voci nei dialoghi dei 4*Town, la prima boy band di Pixar

Diretto dalla vincitrice dell’Academy Award® Domee Shi, il nuovo film Disney e Pixar Red vede protagonista la tredicenne Mei Lee che si trasforma in un gigantesco panda rosso ogni volta che si emoziona troppo (che per un’adolescente significa praticamente SEMPRE). Red sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dall’11 marzo per tutti gli abbonati.

I doppiatori del film comprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano Corini (Tyler), Cinzia De Carolis (Zia Chen), Mirta Pepe (Zia Ping) e Oliviero Dinelli (Signor Gao).

Il cast di voci include inoltre Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore rispettivamente nel ruolo di Helen e Lily, le cugine di Mei, e Shi Yang Shi nei panni di Jin Lee, il padre affettuoso e amorevole di Mei.

Tra i camei presenti nel film anche quelli di Marco Maccarini, nei panni di un conduttore radiofonico; Federico Russo, nel ruolo di un annunciatore televisivo; e Gu Shen, che presta la propria voce a Sui Jyu, il personaggio di un programma televisivo che Mei guarda insieme a sua madre.

Manuelito “Hell Raton” (Robaire), BALTIMORA (Tae Young), Versailles (Aaron T.), Karakaz (Jesse) e Moonryde (Aaron Z.) prestano le proprie voci nei dialoghi dei componenti dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione.

Red, la sinossi ufficiale del nuovo cartoon Pixar:

Il film Disney e Pixar Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso!

Red è diretto dalla vincitrice dell’Academy Award® Domee Shi (cortometraggio Pixar Bao) e prodotto da Lindsey Collins.

Cosa ne pensate di questa lista di doppiatori? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dircelo nei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!