Squadra che vince non si cambia: era inevitabile che, dopo essere diventato il film di maggior successo di sempre al lancio su Netflixavrebbe avuto una prosecuzione, ma a quanto pare questa si tradurrà non in uno ma in ben due sequel.

Lo sceneggiatore e regista Rawson Marshall Thurber è già al lavoro per scrivere i due film, che secondo Deadline verranno girati senza soluzione di continuità a partire dall’inizio del 2023. Si tratta di un approccio “franchise” che permetterà di ottimizzare i costi: è quello che Netflix ha fatto anche con i due sequel di Cena con delitto.

Le tempistiche delle riprese, però, dipenderanno dagli accordi e dalla disponibilità delle tre super-star protagoniste della saga: parliamo di attori impegnatissimi come Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne “The Rock” Johnson. Non sarà semplice incastrare tutto, ma è assai probabile che il loro coinvolgimento in uno o più sequel fosse previsto fin dagli accordi iniziali.

Ricordiamo che Red Notice inizialmente doveva essere prodotto dalla Legendary Pictures per la Universal Pictures, ma venne affidato a Netflix dopo che erano emerse divergenze creative con la major cinematografica. Il film ha poi registrato il miglior lancio di sempre su Netflix con 328.8 milioni di ore viste dopo soli 17 giorni, battendo Bird Box con Sandra Bullock, che cominava la classifica da tre anni.

Già all’uscita del film il regista aveva parlato di uno o più possibili sequel, commenti cui il produttore Hiram Garcia aveva poi fatto eco.

Fonte: Deadline