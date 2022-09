Il regista di Prey difende i film di Star Wars da alcune delle critiche dei fan

Durante la sua partecipazione al podcast Radio 1’s Screen Time, il regista di Prey Dan Trachtenberg ha parlato del rapporto tra film e fandom riferendosi a Star Wars.

Stando al regista, a volte basta un attimo per cambiare completamente la percezione dei fan:

Credo che alcuni film vengano criticati e accusati di contenere troppo fan-service solamente per un soffio, per una sola strizzatina di troppo. Mi vengono sempre in mente J.J. Abrams e i lens flare. Abbiamo film con un mucchio di lens flare da anni! Michael Bay, che è un regista che alla gente piace criticare per il suo impianto visivo troppo aggressivo, ha infarcito i film di Transformers di lens flare, ma nessuno lo associa a quelli. Allora perché lo fanno con J.J. [Abrams]? Semplicemente perché in un punto sarà spiccato più del dovuto.

Il risveglio della Forza è ritenuto “una minestra riscaldata”, ma magari è tanto simile a Una nuova speranza quanto il nostro film lo è nei confronti di Predator da un punto di vista strutturale. E lo stesso vale con lo Star Wars di Rian Johnson rispetto a L’impero colpisce ancora, solo che in quel caso [i fan] hanno percepito quel passo in avanti di troppo. Si tratta di un equilibrio davvero molto delicato.