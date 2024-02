Directors – Adam Wingard and Takashi Yamazaki/two halves of the #Godzilla franchise, supporting each other and assessing their film. LOVE TO SEE IT! 🙏#GodzillaXKongTheNewEmpire #GodzillaMinusOne

[EMPIRE MAGAZINE] pic.twitter.com/RueWjYxlgj

— GORMARU (@GormaruIsland) February 15, 2024