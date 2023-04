Nelle scorse settimane, abbiamo appreso che Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi di Scream e di Scream 6, dirigeranno un film su un mostro della Universal. In un’intervista con CB, il duo ha fornito alcuni dettagli sull’approccio che hanno adottato per il progetto.

Ecco quanto dichiarato da Bettinelli-Olpin:

Siamo a Dublino in questo momento, speriamo di iniziare a girare tra qualche settimana, è [una cosa] molto veloce. È un film su mostro della Universal e per noi è pazzesco il fatto che lo stiamo facendo. Siamo, come è accaduto per Scream, molto fan dei film originali e stand alone. I ragazzi degli anni ’80 e ’90 ne sentono la mancanza. Ovviamente, il mondo non è più così, soprattutto per quanto riguarda i film degli studios, e va bene così, perché ci sono altri modi per farlo. E credo che il nostro approccio sia sempre stato [lo stesso]: sembra strano, ma è quello che abbiamo adottato per Scream e Scream 6 ed è quello che abbiamo adottato per questo film. Facciamo questo film originale, è un film stand alone, c’è un mostro, questo è sicuro.

È la Universal che si occupa delle sue cose, dicendo a differenti registi: “Ecco, prendete questo e fatelo“. Per noi registi è emozionante andare a fare questo film. È anche molto eccitante vedere altri registi dare la loro impronta a qualcosa che conosciamo da quando siamo cresciuti.